Соревнования в Казани продлятся до 10 августа

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по легкой атлетике в Казани пройдет на высоком спортивном и организационном уровне. Такое мнение журналистам высказал председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков.

"Рад видеть вас в Казани. Для меня, как для председателя ВФЛА, это первый чемпионат России, отношусь к нему с особым трепетом, особым чувством. Хочу поблагодарить друзей из Татарстана за партнерство и товарищество, мы вместе готовили это мероприятие, я уверен, что оно пройдет на очень высоком уровне, все предпосылки для этого есть, как организационные, так и спортивные", - сказал Фрадков.

"Восемь месяцев с моего избрания прошли достаточно быстро, с другой стороны, есть ощущение, что это очень длительный период. Пытаюсь максимально погрузиться, много мыслей и идей", - добавил председатель ВФЛА.

Чемпионат России пройдет с 7 по 10 августа.