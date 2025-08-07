Как сообщил председатель ВФЛА Петр Фрадков, документ будет состоять из 18 блоков

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) планирует разработать стратегию развития, которая будет рассчитана до 2038 года. Об этом журналистам сообщил председатель ВФЛА Петр Фрадков.

"Надо сделать документ, которого не было никогда в федерации легкой атлетики и вообще в легкой атлетике, а называется он "Стратегия", причем стратегия долгосрочная - до 2038 года, - сказал Фрадков. - Мы этим сейчас занимаемся. Стратегия с пониманием, с малышей, которые сейчас, по большому счету, начинают свой путь в спорте. Мне кажется, это правильный подход, он состоит из 18 отдельных блоков, которые покрывают разные темы: и массовый, и детский спорт. Это вопросы, связанные с повышением узнаваемости и так далее. Мы этот документ представим на самое широкое обсуждение. Думаю, что это должно стать итогом самого первого этапа моего руководства федерацией. Когда уже примерно понятна суть вопросов, проблем, понятен контекст, где мы находимся и что хотим через 15 лет. Это отправная точка настоящей работы".

Российские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных стартах. Право выступать на зарубежных турнирах под флагом страны легкоатлеты из России утратили еще в 2017 году, ранее они были вынуждены пропустить Олимпиаду-2016 в Бразилии (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, проживавшей в США).