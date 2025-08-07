Цена составляет 300 тыс. рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Форменный свитер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", принадлежащий капитану и нападающему команды Александру Овечкину, можно приобрести за 300 тыс. рублей во время фестиваля на площадке Fonbase, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На территории олимпийского спорткомплекса "Лужники" проводится автограф-сессия Овечкина. Пришедшие на площадку, сделав ставку, могут купить свитер "Вашингтона" с автографом игрока, а также подписанные им клюшку за 200 тыс. рублей и шайбы за 20 тыс. рублей.

В апреле 2025 года Овечкин стал рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ, побив достижение по количеству заброшенных шайб канадца Уэйна Гретцки (895). Сейчас на счету россиянина 897 голов.