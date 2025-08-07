Быстров считает, что футболистам "Спартака" не хватает дисциплины на старте сезона

В трех матчах РПЛ игроки красно-белых получили три красные карточки

ТАСС, 7 августа. Частые удаления футболистов московского "Спартака" на стартовом отрезке сезона связаны с недостаточной дисциплиной команды. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал двукратный чемпион России и бывший игрок красно-белых Владимир Быстров.

В трех матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) игроки "Спартака" трижды были удалены с поля.

"Как-то он поплыл, - сказал Быстров относительно главного тренера "Спартака" Деяна Станковича. - Чем больше у него стало качественных футболистов, тем меньше он показывает свой профессионализм. Но ему же удалось поставить хорошую игру с ограниченным ресурсом. Не знаю, почему он не может с более разнообразным составом выстроить игру. Не понятно, что делают его футболисты на поле. Каждую игру удаляются - никакой дисциплины".

В матче второго тура РПЛ против калининградской "Балтики" с поля были удалены нападающий Антон Заболотный и полузащитник Маркиньос. В следующей игре чемпионата России с тольяттинским "Акроном" (1:1) две желтые карточки за 69 секунд в конце первого тайма получил защитник Даниил Хлусевич.

"Спартак" по итогам трех туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками.