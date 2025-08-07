РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Нападающий Владимир Писарский намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе его отстранение за ставки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист футболиста Антон Смирнов.

"Ничего страшного для нас не произошло, - сказал Смирнов. - Хотелось бы теперь все это изложить в жалобе в CAS, это будет огромная работа. Я думаю, что должную оценку этому в CAS дадут. Я всегда говорил и буду говорить, что если человек считает себя невиновным, нужно всегда оспаривать решение и идти до конца, до самой последней инстанции. Мы это и будем делать".

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно. Нападающий принадлежал самарским "Крыльям Советов", но выступал за "Сочи" на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за "Сочи" Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге с "Пари Нижний Новгород" перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход "Сочи" в Мир - Российскую премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.б

Регламент РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.