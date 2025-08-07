На чемпионате России в Казани он занял второе место с результатом 10,18 секунды

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Травма задней поверхности бедра, полученная в конце июля на молодежном первенстве России, не позволила рекордсмену страны Константину Крылову пробежать быстрее стометровку на взрослом чемпионате России в Казани. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Травма бедра не позволила пробежать быстрее в Казани, - рассказал Крылов. - Мне пришлось сделать паузу в тренировках, и я не сумел набрать нужную форму. Сколько дней не хватило? Не знаю, не могу сказать".

"Не думаю, что в этом сезоне у меня получится выбежать стометровку из 10 секунд. Остался только один старт, финал "Королевы спорта" в Екатеринбурге в конце августа. Но там не будет предварительных забегов, поэтому очень проблематично будет выполнить такую задачу", - добавил собеседник ТАСС.

На чемпионате России в Казани Крылов занял второе место с результатом 10,18 секунды, уступив Ярославу Ткаличу (10,15). На молодежном первенстве в Чебоксарах Крылов пробежал 100-метровку за 10,04 секунды, побив рекорд страны 39-летней давности.

Финал "Королевы спорта" пройдет в Екатеринбурге с 23 по 24 августа.