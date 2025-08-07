Ткачев перешел в "Металлург" 28 июля, подписав контракт на два года

ТАСС, 7 августа. Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" имеет хорошие шансы на итоговую победу в Кубке Гагарина. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий команды Владимир Ткачев.

Ткачев перешел в "Металлург" 28 июля, подписав контракт на два года. До этого он выступал за омский "Авангард".

"В Магнитогорске всегда одна цель - выиграть кубок, - сказал Ткачев. - Сейчас идет рабочий цикл. В команде сохранили большинство ребят, которые уже выигрывали кубок. Они понимают, каково это. Думаю, у нас хорошие шансы".

"Металлург" трижды становился победителем Кубка Гагарина (2014, 2016, 2024). В прошлом сезоне команда проиграла в первом раунде "Авангарду" (2-4), две победные шайбы в составе омского клуба в той серии забросил Ткачев. Форвард дважды поразил ворота соперника в овертайме.