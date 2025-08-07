Дегтярев провел встречу с главой Федерации фехтования России Ильгаром Мамедовым

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские фехтовальщики смогут вернуться к выдающимся результатам, которых они добивались до отстранения. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Дегтярев провел встречу с главой Федерации фехтования России Ильгаром Мамедовым, на которой обсудил итоги выступления россиян на международных турнирах.

"Поблагодарил федерацию за развитие вида спорта в стране и постоянное взаимодействие с международными структурами, результатом которого стал допуск наших ведущих спортсменов - сборная впервые за 6 лет приняла участие в чемпионате мира в полном составе в личных и командных соревнованиях, - написал Дегтярев. - В итоге российские фехтовальщики в этом сезоне выступили на чемпионатах мира и Европы, Всемирных студенческих играх, первенствах мира и Европы. И все старты были с медалями - это радует".

"Мы уверены, что наша сборная вернется к своим выдающимся показателям. На Всемирных студенческих играх отличился Дмитрий Швелидзе - он взял золото. Кирилл Гуров завоевал бронзу, при том, что фехтовальщики выступали только в одном виде оружия. Вместо 24 возможных приняли участие только 6 спортсменов. Отмечу и наш резерв, который показывает блестящие результаты на мировой арене. Все это под руководством главного тренера сборной России, двукратного олимпийского чемпиона Ильгара Мамедова", - заключил он.

Чемпионат мира по фехтованию прошел в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские фехтовальщики завоевали одну золотую и две серебряные медали. Золотую награду на турнире выиграла саблистка Яна Егорян, серебряными призерами стали рапирист Кирилл Бородачев и команда шпажисток.