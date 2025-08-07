Теннисист Сафиуллин в день рождения успешно стартовал на "Мастерсе" в Цинциннати

Сафиуллину 7 августа исполнилось 28 лет

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин обыграл чилийца Алехандро Табило в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Сафиуллина. Оба теннисиста не получили номеров посева. Во втором круге россиянин сыграет против датчанина Хольгера Руне, который посеян на турнире под 7-м номером.

В другом матче игрового дня россиянка Анастасия Потапова в первом круге переиграла немку Лауру Зигемунд (6:4, 6:4). В следующем раунде турнира она сыграет с бывшей первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.

Сафиуллину 7 августа исполнилось 28 лет, он занимает 82-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования, которые проходят на покрытии "хард", завершатся 18 августа. Призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Его действующим победителем является лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.