Россиянин дошел до финала турнира в Торонто

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов показал на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто, что обладает огромным потенциалом. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

Хачанов дошел до финала турнира в Торонто, где уступил американцу Бену Шелтону - 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

"Это очень здорово, наконец он дошел до финала крупного турнира. Это говорит о том, что у человека есть колоссальный потенциал. Конечно, мы хотели победы, которая его вдохновила бы на дальнейшие подвиги. Многие критикуют его технику выполнения удара справа, но он выигрывает ею. Еще в его детстве я убеждался, что на корте и за его пределами он настоящий боец и лидер", - сказал Каливод.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводились на покрытии "хард".