Ранее команды встречались между собой трижды

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сборные России и Ирана по футболу 10 октября проведут товарищеский матч на "Волгоград-Арене". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

О старте билетной программы и времени начала матча будет сообщено позднее. Ранее сборные России и Ирана встречались между собой трижды, в двух встречах была зафиксирована ничья, в последний раз - в 2023 году (1:1), еще один матч завершился поражением россиян (0:1).

Сборная Ирана занимает 20-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Иранцы выступали на двух последних чемпионатах мира и квалифицировались в финальную часть мирового первенства 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России провела матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1) и Белоруссии (4:1). В рейтинге ФИФА россияне располагаются на 35-й позиции.