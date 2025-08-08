Мостовой считает, что в матче "Локомотива" и "Спартака" нет явного фаворита

Команды сыграют в четвертом туре РПЛ 9 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сезон только начался, поэтому оценивать форму игроков московских футбольных клубов "Локомотив" и "Спартак" пока трудно. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой.

Матч четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет 9 августа на "РЖД-Арене" и начнется в 18:00 мск.

"Я думаю шансы будут у обеих команд. "Локомотив" идет пока с максимальным результатом, а "Спартак" уже довольно много очков потерял, но говорить кто в какой форме находится пока рано, потому что сезон только начался. "Спартак", несмотря на отсутствие желаемого результата, играет неплохо, но команду постоянно подкашивают удаления. У "Локомотива" пока все идет хорошо, но против них в чемпионате впервые выйдет большая команда", - сказал Мостовой.

"Не думаю, что в этой игре есть явный фаворит, в дерби случиться может все что угодно. Мне кажется, что будет интересная игра, которая закончится вничью", - добавил собеседник агентства.

"Локомотив" идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков по итогам трех матчей. "Спартак" набрал четыре очка и расположился на 11-й позиции.