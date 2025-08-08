Полностью восстановлены физкультурно-оздоровительный комплекс и школа шахмат и шашек в Геническе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в режиме видео-конференц-связи открыл обновленные объекты в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

"Сегодня на связи Херсонская область, здесь по поручению президента России Владимира Владимировича Путина после реконструкции открывают свои двери сразу два спортивных объекта. Осенью прошлого года я был тогда еще на стройплощадках физкультурно-оздоровительного комплекса и школы шахмат и шашек в Геническе, а сегодня мы сделали важный шаг в развитии массового и профессионального спорта в Херсонской области. Желаю воспитанникам спортшкол успеха. Надеюсь увидеть их на крупных соревнованиях", - сказал Дегтярев.

В церемонии открытия приняли участие гроссмейстер Сергей Карякин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Физкультурно-оздоровительный комплекс Геническа, построенный в 1992 году и пришедший в аварийное состояние к 2022 году, полностью восстановлен. Объект оснащен современным спортивным оборудованием и готов принимать тренировки по шести направлениям: прыжки на батуте, волейбол, самбо, дзюдо, футбол и баскетбол. Школа шахмат и шашек, не использовавшаяся с 1998 года и находившаяся в разрушенном состоянии, в 2025 году прошла полное восстановление. Новая инфраструктура позволит развивать интеллектуальные виды спорта, формировать шахматные и шашечные секции для детей и взрослых, проводить турниры различного уровня.