Португальский нападающий, выступавший за английский клуб с 2020 года, погиб 3 июля в ДТП

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" направит средства с продаж формы сезона-2025/26 с фамилией погибшего нападающего Диогу Жоты в LFC Foundation - благотворительную организацию клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

Отмечается, что фонд взял на себя обязательство создать программу развития массового футбола в честь Жоты.

"Ливерпуль" сообщил, что футболки с фамилией Жоты занимают второе место по числу заказов. Лидируют футболки с фамилией германского полузащитника Флориана Вирца, который перешел в клуб летом. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сделка обошлась "Ливерпулю" в €130-135 млн, переход Вирца стал самым дорогим в истории "Ливерпуля" и английского футбола.

Жота погиб 3 июля в результате автокатастрофы. По информации Daily Mail, автомобиль "Ламборгини", в котором находились Жота и его брат Андре, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся.

Жоте было 28 лет, он выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. Вместе с командой футболист стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Всего в составе английской команды Жота провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. В составе сборной Португалии форвард дважды выиграл Лигу наций. Ранее игрок выступал за испанский "Атлетико", португальский "Порту" и английский "Вулверхэмптон".