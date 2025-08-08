Английский клуб стал победителем турнира в 2025 году

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) может автоматически допустить английский "Челси" до участия в клубном чемпионате мира 2029 года как победителя розыгрыша 2025 года. Об этом сообщает журналист The Times Мартин Циглер.

По информации источников журналиста, ФИФА продумает план квалификации на следующий турнир этим летом.

"Челси" стал победителем клубного чемпионата мира 2025 года, который проводился в новом формате в США. Европейским командам на клубный чемпионат мира было выделено 12 квот, южноамериканским - 6, командам из Африки, Азии и Северной Америки - по 4, Австралии и Океании - 1. Еще одна путевка полагалась представителю страны-хозяйки. Ее отдали команде "Интер Майами" за победу в регулярном чемпионате Главной футбольной лиги (MLS) 2024 года. Критериями отбора на турнир были победы клубов в главных международных континентальных турнирах, а также позиция в рейтинге за период с 2021 по 2024 год.