Спортсмен принял участие в забеге на 100 м на чемпионате России в форме сборной Великобритании

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Легкоатлет из Санкт-Петербурга Кирилл Чернухин может второй раз выйти в британской форме на чемпионате России по легкой атлетике в Казани. Об этом он рассказал ТАСС.

7 августа Чернухин принял участие в забеге на 100 м в форме сборной Великобритании. 30-летний спортсмен не сумел выйти в финал на этой дистанции, показав в полуфинале 13-й результат. В пятницу Чернухин в составе команды "Санкт-Петербург - 2" занял в эстафете 4x100 м второе место.

"У меня только один комплект британской формы был, в которой я бежал личную стометровку, а в эстафете должно быть четыре одинаковых у всех. Никаких последствий за вчерашнее выступление у меня не было, все обошлось, все же было заклеено, и в трансляции ничего не было видно. Откуда взялась форма сборной Великобритании? Просто ребята здесь уже подарили эту форму, где-то откопали, такая идея и возникла", - сказал Чернухин.

"Никакого негатива не было, все весело было, парни прикалывались: "О, англосакс, ну пускай, будут они наказаны". Теперь буду что-то придумывать новое, второй раз в те же ворота неинтересно будет. Но если получится заявиться на 200 метров и никто против не будет - то да, опять побегу в ней", - добавил он.