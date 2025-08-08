Турнир Ovi Cyber Cup проходит 7-8 августа в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин надеется, что игроки, выступавшие в кубке его имени по интерактивному хоккею, со временем будут представлять Россию на крупных международных соревнованиях. Об этом он рассказал на финале турнира.

Турнир Ovi Cyber Cup проходит с 7 по 8 августа в Москве. Овечкин наградит победителей и призеров 9 августа на "Арене-Мытищи" на финале детско-юношеского турнира на Кубок Овечкина.

"Мы хотим сделать турнир еще масштабней, лучше. Надеюсь, что эти игроки, которые выступают здесь, со временем будут представлять Россию на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И для них этот турнир будет как шажочек в карьере", - сказал Овечкин.