СМИ: УЕФА оштрафовал двух футболистов "Барселоны" за нарушение правил допинг-контроля

Роберт Левандовский и Ламин Ямаль опоздали на допинг-контроль после полуфинала Лиги чемпионов

МАДРИД, 8 августа. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал нападающих испанской "Барселоны" поляка Роберта Левандовского и испанца Ламина Ямаля за нарушение правил прохождения допинг-контроля. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Отмечается, что футболисты нарушили процедуру после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против итальянского "Интера", в котором "Барселона" в дополнительное время уступила со счетом 3:4 и не сумела выйти в финал. По информации источника, игроки опоздали на допинг-контроль и получили штраф в размере €5 тыс.

Также Marca сообщает, что по итогам матча главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик был оштрафован на €20 тыс. и дисквалифицирован на один матч клубных турниров УЕФА за нарушение правил поведения. Аналогичные санкции были применены к помощнику Флика Маркусу Зоргу.