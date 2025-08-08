Тер Штеген верит в конструктивное решение вопроса с "Барселоной" после лишения капитанства

7 августа "Барселона" лишила вратаря капитанской повязки из-за отказа подписать медицинское заключение о травме

МАДРИД, 8 августа. /ТАСС/. Вратарь сборной Германии по футболу и испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген планирует сотрудничать с клубом после лишения его капитанской повязки и рассчитывает на конструктивное решение ситуации. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

7 августа "Барселона" лишила тер Штегена капитанской повязки из-за отказа подписать медицинское заключение. Ранее голкипер перенес операцию на спине, восстановление после которой составит около трех месяцев. При этом немец отказался подписать медицинское заключение, которое "Барселона" могла бы направить в медицинский комитет чемпионата Испании. Если процесс восстановления был бы оценен в четыре месяца, то клуб мог бы заявить на сезон другого голкипера испанца Жоана Гарсию, приобретенного у испанского "Эспаньола".

"Как и у любого игрока, после травмы моим единственным приоритетом всегда было как можно скорее вернуться на поле, желая лишь помочь команде и заниматься тем, что я люблю больше всего: играть в футбол. Мы всегда ставили на первое место мое здоровье, что полностью соответствует интересам клуба, я публично объявил о минимальном сроке восстановления, который мне потребуется после операции и о котором мне сообщили специалисты. Хотел бы уточнить, что все подписания и продления контрактов клубом были завершены до моей операции, и поэтому я ни в коем случае не мог считать, что мои неудачные обстоятельства, связанные с новой операцией, повлияют на регистрацию других коллег, которых я очень уважаю. Я верю, что посредством диалога и ответственности мы сможем конструктивно разрешить эту ситуацию, я полностью готов сотрудничать с руководством для решения этого вопроса и предоставления запрашиваемого разрешения", - написал тер Штеген.

По информации испанской газеты Mundo Deportivo, тер Штеген зол на "Барселону", поскольку тренерский штаб в конце прошлого сезона специально не выпускал его на поле, чтобы не выплачивать €3,5 млн бонусов за участие в определенном числе матчей.

Тер Штегену 33 года, он выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе команды вратарь провел 422 матча в различных турнирах, в которых 175 раз смог сохранить ворота в неприкосновенности. Голкипер шесть раз выиграл чемпионат и Кубок Испании, дважды - суперкубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Германии он стал победителем Кубка конфедераций - 2017 в России, бронзовым призером чемпионата Европы - 2016.