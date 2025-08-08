Чемпион мира Зарипов рассказал, что у Овечкина есть в планах провести прощальный матч

Сезон-2025/26 для 39-летнего россиянина станет заключительным по контракту в американском клубе

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Хоккеист Александр Овечкин планирует провести свой прощальный матч после завершения карьеры. Об этом журналистам рассказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов.

Сезон-2025/26 для 39-летнего капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Овечкина станет заключительным по контракту в американской команде.

"В прощальном матче Овечкина, конечно, все хотят принять участие. Но там уж будем смотреть и ждать от него приглашения, и когда этот матч еще состоится", - сказал Зарипов.

"Я знаю, что у него есть такое в планах, но посмотрим, как он проведет следующий сезон в НХЛ, все ли будет у него складываться так, как он хочет. Будем надеяться, что он по завершении карьеры сделает прощальный матч и пригласит всех, кто участвовал с ним в победных турнирах, играх", - добавил Зарипов.