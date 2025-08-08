Звездная эстафета прошла на Центральном стадионе Казани в рамках чемпионата России по легкой атлетике

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Пятикратному обладателю Кубка Гагарина хоккеисту Данису Зарипову пришлось очень непросто на своем этапе звездной эстафеты, которая прошла на Центральном стадионе Казани в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Об этом Зарипов сообщил журналистам.

"Бежать очень тяжело было, - признался Зарипов. - Но в сегодняшнем забеге главным был не результат. Нужно было поддержать спорт, всех бегунов, которые сегодня выступали".

Беговая эстафета, в которой принимали участие несколько команд, являлась частью развлекательной программы чемпионата России по легкой атлетике, который проходит в столице Татарстана с 7 по 10 августа. В каждую из команд вошли по одной знаменитости не из мира спорта, один представитель беговых клубов, один профессиональный бегун и один колясочкик с сопровождающим.

В эстафете также принимали участие хоккеист "Шанхай Дрэгонз" Александр Бурмистров, прыгун в воду Никита Шлейхер, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, лидеры любительских беговых клубов, а также тандем участника с инвалидностью и сопровождающего волонтера.

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах - в составе "Ак Барса", в 2014 и 2016 годах - в составе "Металлурга"), обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной России хоккеист трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств. В феврале 2023 года Зарипов объявил о завершении игровой карьеры.