МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Махачкалинское "Динамо" дома со счетом 1:1 сыграло вничью с тольяттинским "Акроном" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Динамо" гол забил Джемал Табидзе (42-я минута). У "Акрона" отличился Жилсон Беншимол (83).
"Акрон" не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне, ранее команда дважды сыграла вничью и одержала одну победу. Тольяттинцы занимают 6-е место с 6 очками. "Динамо" - 9-е c 5 баллами.
В следующем туре "Акрон" примет "Оренбург" 17 августа. "Динамо" на следующий день на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород", встреча пройдет в Саранске из-за ремонта домашней арены "Пари НН".
1
"Локомотив"
3
3
0
0
9
8
3
5
2
"Крылья Советов"
3
2
1
0
7
7
2
5
3
"Балтика"
3
2
1
0
7
7
3
4
4
"Рубин"
3
2
1
0
7
6
3
3
5
"Краснодар"
3
2
0
1
6
5
2
3
6
"Акрон"
4
1
3
0
6
7
3
4
7
"Зенит"
3
1
2
0
5
5
4
1
8
ЦСКА
3
1
2
0
5
3
2
1
9
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
10
"Динамо" М
3
1
1
1
4
2
2
0
11
"Спартак"
3
1
1
1
4
2
4
-2
12
"Оренбург"
3
0
2
1
2
3
4
-1
13
"Ахмат"
3
0
0
3
0
1
5
-4
14
"Ростов"
3
0
0
3
0
2
7
-5
15
"Пари НН"
3
0
0
3
0
2
8
-6
16
"Сочи"
3
0
0
3
0
1
9
-8