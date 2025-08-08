Встреча завершилась со счетом 1:1

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Махачкалинское "Динамо" дома со счетом 1:1 сыграло вничью с тольяттинским "Акроном" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Динамо" гол забил Джемал Табидзе (42-я минута). У "Акрона" отличился Жилсон Беншимол (83).

"Акрон" не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне, ранее команда дважды сыграла вничью и одержала одну победу. Тольяттинцы занимают 6-е место с 6 очками. "Динамо" - 9-е c 5 баллами.

В следующем туре "Акрон" примет "Оренбург" 17 августа. "Динамо" на следующий день на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород", встреча пройдет в Саранске из-за ремонта домашней арены "Пари НН".