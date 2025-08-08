В последний раз спортсменка выступала в 2024 году

ТАСС, 8 августа. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио российская тхэквондистка Татьяна Минина завершила спортивную карьеру. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Я завершила спортивную карьеру. Да, пост я выложила несвоевременно, но это решение было принято еще после Токио. Знала, что 2024 год будет последним для меня в качестве действующего спортсмена, я одновременно готовилась к Олимпиаде и беременности. Нет слов, чтобы описать мой путь, оборачиваясь, я не могу сказать, что он был тернистым, суперсложным и я жила преодолениями. Да, это спорт, и ты каждый день должен быть лучше, чем вчера, но я настолько любила эти трудности, что они мне не казались чем-то страшным", - написала Минина.

"Сколько людей я встретила на своем пути, искренних и нет. Благодарна каждому, благодарна жизни, богу, что оказалась здесь. Я в любом случае останусь с тхэквондо, но уже в иной роли", - добавила она.

На Олимпиаде в Токио в 2021 году спортсменка завоевала серебро в весовой категории до 57 кг. Также она трижды становилась победительницей чемпионатов Европы и дважды - серебряным призером чемпионатов мира.