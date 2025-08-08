9 августа, 00:07
"Барселона" вернула капитанскую повязку тер Штегену

Вратарь подписал медицинское заключение о травме

МАДРИД, 9 августа. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" вернул капитанскую повязку вратарю команды и сборной Германии Марку-Андре тер Штегену после того, как игрок подписал медицинское заключение. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Футбольный клуб "Барселона" сообщает, что тер Штеген дал разрешение медицинской службе клуба на обработку медицинского заключения после перенесенного им хирургического вмешательства. Дисциплинарное дело считается закрытым, и игроку немедленно возвращается капитанская повязка", - говорится в заявлении клуба.

7 августа "Барселона" лишила тер Штегена капитанской повязки из-за отказа подписать медицинское заключение. Ранее голкипер перенес операцию на спине, восстановление после которой составит около трех месяцев. При этом немец отказался подписать медицинское заключение, которое "Барселона" могла бы направить в медицинский комитет чемпионата Испании. Если процесс восстановления был бы оценен в четыре месяца, то клуб мог бы заявить на сезон другого голкипера испанца Жоана Гарсию, приобретенного у испанского "Эспаньола".

Как ранее сообщала испанская газета Mundo Deportivo, тер Штеген зол на "Барселону", поскольку тренерский штаб в конце прошлого сезона специально не выпускал его на поле, чтобы не выплачивать €3,5 млн бонусов за участие в определенном числе матчей. 8 августа те Штеген на своей странице в X опубликовал заявление, в котором выразил надежду на конструктивное решение вопроса с

Тер Штегену 33 года, он выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе команды вратарь провел 422 матча в различных турнирах, в которых 175 раз смог сохранить ворота в неприкосновенности. Голкипер шесть раз выиграл чемпионат и Кубок Испании, дважды - суперкубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Германии он стал победителем Кубка конфедераций - 2017 в России, бронзовым призером чемпионата Европы - 2016. 

