Футболисты "Локомотива" сыграют против "Спартака" в матче 4-го тура РПЛ

"Локомотив" является единственной командой, не потерявшей очки в трех турах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграет на своем поле против столичного "Спартака" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "РЖД-Арене".

"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ и является единственной командой, не потерявшей очки в трех турах. "Спартак" неудачно начал сезон: в активе красно-белых всего четыре очка по итогам трех туров, они располагаются на 11-й строчке.

Противостояние команд ведется с 1926 года. За это время было сыграно 179 матчей в различных турнирах, 98 из которых завершились победой "Спартака" и 42 - "Локомотива". В прошлом сезоне "Локомотив" обыграл "Спартак" дома со счетом 3:1 и уступил в гостях (2:5). "Локомотив" готов будет выставить свой сильнейший состав, железнодорожники подошли к матчу без потерь лидеров из-за травм или дисквалификаций. "Спартаку" не помогут нападающий Тео Бонгонда и защитник Даниил Хлусевич. Также команду покинул защитник Никита Чернов, перешедший в аренду в самарские "Крылья Советов".

По мнению двукратного обладателя Кубка России в составе "Локомотива" Дмитрия Булыкина, железнодорожники находятся в лучшем состоянии, чем их соперники, поэтому они будут фаворитами матча. "Пока "Локомотив" показывает стабильные результаты в чемпионате, идет без потери очков, а "Спартак", напротив, в чемпионате ничего не показал, - сказал Булыкин ТАСС. - Им очень нужны победы, и победа в дерби могла бы их взбодрить. Но я думаю, что "Локомотив" сегодня сильнее, железнодорожники сейчас находятся в хорошем психологическом состоянии, показывают приятную игру, к тому же встреча будет у них дома. Я думаю, что "Локомотив" победит со счетом 2:1".

Двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой считает, что матч завершится вничью. "Не думаю, что в этой игре есть явный фаворит, в дерби случиться может все что угодно. Мне кажется, что будет интересная игра, которая закончится вничью", - добавил собеседник агентства.

Матч начнется в 18:00 мск.

Черчесов проведет первый матч в РПЛ за 10 лет

В другом матче игрового дня грозненский "Ахмат" примет петербургский "Зенит". "Ахмат" без набранных очков занимает 13-е место в турнирной таблице, а "Зенит", который набрал пять очков, идет седьмым. 5 августа руководство грозненского клуба отправило в отставку главного тренера Александра Сторожука. На этот пост назначили бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

После ухода в 2015 году из московского "Динамо" Черчесов больше не работал в российских клубах. За это время он успел вывести сборную России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, дважды привести "Ференцварош" к победам в чемпионате Венгрии, а также безуспешно поработать со сборной Казахстана. В беседе с ТАСС специалист обозначил, что его целью является исправление положения дел "Ахмата" в турнирной таблице.

"Мы занимаемся тем, чтобы исправить турнирное положение. Информация дозированно доводится [до футболистов], чтобы она как-то усваивалась. Ситуация сама с собой не справляется, ее нужно спокойно и целенаправленно исправлять. Естественно, цель и задача исправить эту ситуацию есть", - сказал Черчесов.

В прошлом сезоне команды сыграли между собой пять раз, и все матчи завершились победой "Зенита". В последний раз "Ахмат" обыгрывал петербургский клуб в 2022 году. Матч начнется в 20:30 мск.

ЦСКА сыграет с "Рубином", "Крылья Советов" примут "Балтику"

Также в субботу бронзовый призер чемпионата и действующий обладатель Кубка России столичный ЦСКА на своем поле встретится с казанским "Рубином". На данный момент "Рубин" занимает четвертое место, имея в активе семь очков. ЦСКА расположился на восьмой позиции, набрав пять очков. Обе команды пока еще не проигрывали в этом сезоне. В прошлом сезоне ЦСКА и "Рубин" сыграли четыре матча между собой, три из которых завершились вничью и один - победой армейцев. Матч начнется в 15:30 мск.

В этот день в Самаре пройдет матч между "Крыльями Советов" и калининградской "Балтикой". Оба клуба набрали по семь очков, однако по дополнительным показателям самарцы идут на втором месте, а калининградцы - на третьем. В последний раз команды играли друг с другом в сезоне-2023/24, тогда они обменялись гостевыми победами со счетом 2:1. Матч начнется в 13:30 мск.