ГРОЗНЫЙ, 9 августа. /ТАСС/. Конноспортивные соревнования на Большой Всероссийский приз с призовым фондом 32 млн рублей впервые в истории Грозненского ипподрома прошли в столице Чеченской Республики. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Впервые в истории нашего региона на территории Грозненского ипподрома имени Сайд-Хусейна Закаева состоялись самые престижные конноспортивные состязания для лошадей трехлетнего возраста чистокровной верховой породы - Большой Всероссийский приз ("Дерби"). <…> Я посетил это историческое событие, наблюдал за выступлением представителей конноспортивного клуба "Ахмат" и их соперниками. Именитый состав участников мероприятия из различных регионов РФ и зарубежья, а также призовой фонд в 32 млн рублей сделали конноспортивный праздник одним из самых масштабных в истории российского конного спорта", - отметил Кадыров.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что победителями восьми скачек стали лошади из Ростовской области, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Краснодарского края и Абхазии.