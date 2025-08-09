Тренер Сурковой рассчитывает, что пловчиха отберется на Олимпиаду-2028

Александр Мартынов отметил, что 27-летняя спортсменка находится на пике своих возможностей

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по плаванию Александр Мартынов рассчитывает, что его подопечная, двукратная чемпионка мира на короткой воде Арина Суркова, пройдет отбор для участия в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом он рассказал ТАСС.

"Сейчас проходит отбор на этапы Кубка мира и чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Этапы Кубка мира пройдут в очень интересных локациях Средней Азии и Закавказья - Астане, Ташкенте и Баку. Не за горами Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, мы надеемся, что Арина Суркова пройдет туда отбор", - привели ТАСС комментарий тренера в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).

Мартынов отметил, что 27-летняя Суркова находится на пике своих возможностей. "Даже заняв пятое место, как на последнем чемпионате мира, она сохраняет ясность ума и позитивный настрой и идет готовиться к следующим финалам, напоминая себе и всем, что на своем первом чемпионате мира она была только девятой. Такое отношение к себе и к спорту приходит с возрастом", - отметил он.

Суркова является двукратной чемпионкой мира на короткой воде, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года. Также на ее счету две победы на чемпионатах Европы на короткой воде.