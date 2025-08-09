Бегунья Ивонина рассказала, что очень долго не могла справиться с травмой колена

Спортсменка заняла второе место на чемпионате России на дистанции 3 000 м с препятствиями

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России в беге на 3 000 м с препятствиями Екатерина Ивонина смогла вернуться на дорожку только под конец сезона из-за тяжелой травмы колена, из-за которой очень долго не могла восстановиться. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

На чемпионате России в Казани 31-летняя Ивонина пробежала свою коронную дистанцию за 9 минут 32,03 секунды. Год назад на первенстве страны в Екатеринбурге она заняла первое место с результатом 9.21,58.

"У меня была серьезная травма колена, я очень долго не могла с ней справиться, - рассказала Ивонина. - И я очень рада, что мне удалось-таки стартовать на чемпионате России. Да, я не показала здесь тех секунд, которые хотела, но что есть то есть, быстрее бежать я просто не могла. Но своим вторым местом я довольна".

"Это место мне позволяет претендовать на участие в финале "Королевы спорта", который пройдет в Екатеринбурге. Это будет для меня последний старт сезона, и потом начнется отдых", - добавила собеседница ТАСС.

Финал "Королевы спорта" пройдет в Екатеринбурге с 23 по 24 августа.

"Я не могу сказать, почему у меня возникли такие проблемы со здоровьем. Это случилось в ноябре, когда подготовка к новому сезону только началась. Не знаю, почему так получилось. Может, из-за того, что технику поменяла. Я начала бегать только в мае и даже не планировала для себя, какой старт станет первым для возвращения. Думали, что это станет ясно по ходу подготовки. Получилось, что выступила здесь лишь после двух месяцев тренировок", - заключила Ивонина.