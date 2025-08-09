Эксперт отметил, что теннисист стал увереннее играть с лета и совершать меньше невынужденных ошибок

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Карен Хачанов стал самым стабильным российским теннисистом. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее Хачанов вышел в финал турнира в Торонто, где уступил американцу Бену Шелтону.

"Карен заметно прибавил, он стал увереннее играть с лета, сейчас он меньше делает невынужденных ошибок, - сказал Олхьховский. - Он борется с сильнейшими игроками и побеждает их. Думаю, что в этом году он является самым стабильным российским теннисистом".