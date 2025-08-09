Дементьев: группа лыжника Устюгова настраивается на участие в Олимпийских играх

На данный момент российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Мини-группа олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре настраивается на участие в Олимпийских играх в 2026 году. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.

"Надеемся, что все-таки дадут допуск на более важные соревнования, на Олимпийские игры. Спортсмены мечтают всегда же ведь до последнего, поэтому, я думаю, все равно все готовятся. Мы ждем, как говорится", - рассказал собеседник агентства.

Спортсмены сейчас готовятся к ближайшему сезону, который начнется в ноябре. Ранее центр спортивной подготовки сборных команд Югры сообщал, что с сезона-2025/26 мужской состав сборной команды по лыжным гонкам Ханты-Мансийского автономного округа также укрепят мастер спорта России Константин Тиунов и призер Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов Егор Митрошин, которые ранее представляли Москву.

Устюгов является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. В сезоне-2016/17 он стал победителем многодневки "Тур де Ски". По его инициативе была создана мини-группа, в которую также вошли Рифат Сафиуллин, Андрей Мельниченко и Андрей Кузнецов. Они представляют на соревнованиях Югру.

По словам Дементьева, сейчас в Югре четыре претендента на отбор в олимпийскую команду сборной России - это Устюгов, Митрошин, Тиунов, а также Анастасия Кириллова, которая участвовала в женском спринте на зимних Олимпийских играх 2018 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские лыжники на данный момент не допущены к международным соревнованиям из-за ситуации на Украине.