Глава Медиалиги Осипов рассказал, какие моменты мешают переходу Дани Алвеса

Ранее сообщалось, что несколько клубов Медиалиги ведут переговоры с бразильским футболистом

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Клубы Медийной лиги не хотят рисковать деньгами в вопросе подписания контракта с бывшим футболистом "Барселоны" Дани Алвесом. Об этом ТАСС рассказал президент Медиалиги Николай Осипов.

В мае Осипов рассказал ТАСС, что несколько клубов Медиалиги ведут переговоры с Алвесом.

"История по Дани очень простая, она сильно не поменялась, потому что стороны не могут прийти к сближению позиций, - сказал Осипов. - Он хочет 100-процентную оплату и гарантии на то, чтобы финансовые обязательства были выполнены. Клубы Медиалиги, которые в диалоге, не готовы рисковать, таких клубов два. Они не готовы рисковать такой суммой средств на, мягко говоря, рисковый актив, в контексте готовности играть на 100 процентов. Нужно понимать, что мы все реалисты, ребята из Бразилии часто "исполняют", а тут еще человек, которому контрактом не помашешь. Поэтому идет диалог, желание сблизить позиции".

"Я на стороне клубов. Считаю, что действительно они имеют полное право, платив такие средства, требовать определенные условия. Если потребуется, мы как лига готовы финансовые обязательства или гарантии предоставить через различные инструменты, подтверждающие наличие средств в случае невыполнения обязательств. Поэтому посмотрим, это было бы очень круто, много фигурирует имен, допускаю, что кто-то приедет раньше, чем Дани", - добавил Осипов.

Алвесу 42 года, с июля 2022 года он выступал за мексиканский клуб "Пумас". Ранее он играл за бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону". Защитник является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021). В марте Алвес был оправдан судом по делу о сексуальном насилии.