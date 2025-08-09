День физкультурника отмечается во вторую субботу августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. День физкультурника и любовь к спорту позволяют объединить десятки миллионов людей по всей стране благодаря желанию придерживаться здорового образа жизни. Такое мнение высказал министр спорта России Михаил Дегтярев, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

"Праздник здоровья и активного образа жизни, это наши старые добрые традиции с 1939 года, - сказал Дегтярев. - Сегодня он объединяет десятки миллионов людей, которые твердо знают - в здоровом теле, здоровый дух. Президент России Владимир Путин много раз своим личным примером показывал, что каждый человек должен уделять время спорту, это один из важнейших социальных показателей развития общества. В этом году в День физкультурника по всей стране состоятся тысячи спортивных фестивалей, сотни марафонов и парадов. Я желаю всем физкультурникам веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту то, что нас объединяет".

Дегтярев также отметил, что в парках пройдут фитнес-тестирования и консультации по здоровому образу жизни в рамках всероссийских массовых соревнований "Оздоровительный спорт - в каждую семью" при поддержке Минспорта России, а особое внимание будет уделено выполнению нормативов комплекса ГТО.

День физкультурника установлен постановлением Совнаркома от 16 июля 1939 года. Первоначально дата проведения устанавливалась ежегодно (впервые прошел 18 июля 1939 года), в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР перенесен на вторую субботу августа.