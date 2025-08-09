Два российских атлета сумели доказать, что мельдоний попал в их организм с молоком коровы

В РУСАДА отметили, что подобные случаи происходят крайне редко

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Два российских спортсмена сумели избежать наказания за нарушение антидопинговых правил после того, как доказали, что мельдоний попал в их организм вместе с молоком коровы. Об этом на образовательном семинаре сообщила начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман.

"У нас были подтвержденные случаи, когда спортсмены сдавали положительные допинг-пробы на такую субстанцию, как милдронат, - рассказала Герман. - Спортсмены сумели доказать, что они употребляли большое количество молока, полученное, вероятнее всего, от коровы, которой кололи ветеринарный препарат, содержащий в своем составе мельдоний".

"Это немногочисленные случаи в нашей практике, два случая были доказаны. Но это все-таки редкие ситуации. Представьте сами, спортсмен должен сдать допинг-пробу, а перед этим употребить большое количество не пастеризованного молока, не меньше литра в день. Далее, это молоко должно быть получено от коровы, которой кололи этот препарат, при том что, как правило, болеющих коров, получающих лекарства, не доят. Должна произойти целая цепочка событий. При этом была выявлена очень низкая концентрация мельдония в пробах", - заключила начальник отдела по обработке результатов.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.