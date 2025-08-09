Спортсмен на турнире в Африке занял второе место в беге на 5 000 м

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Погодные условия в Нигере, где пришлось выступать российскому бегуну Антону Чипизубову, были очень тяжелыми. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

3 августа на Кубке Сахеля Чипизубов занял второе место в забеге на 5 000 м, уступив только нигерийцу Усману Сейду. "В Африке было очень жарко, выходишь из номера, где кондиционер, и все, в коридоре уже духота, ты будто в баню зашел, - рассказал Чипизубов. - Это надо описывать матом, было тяжело, но ничего, мы потерпели. Там меня обогнали, но ничего страшного, это был мой первый международный опыт, еще и на другом континенте, где живет вся мировая элита бегунов на выносливость. Поэтому это было классно, поездка очень хорошая вышла".

Бегун рассказал, что предложение выступить на турнире в Нигере поступило месяц назад. "День думал, потому что это Африка, немного страшно. Я взвесил все за и против, понял, что в Африку сам, скорее всего, я никогда не полечу. А здесь есть возможность представить нашу страну, и я решил ехать", - рассказал собеседник ТАСС.

"Очень приятно было выступать под флагом РФ и в форме сборной России. Там двое наших ребят золото выиграли, и когда в честь их звучал российский гимн, было очень приятно его слышать. Очень торжественно все получилось, мы испытывали чувство гордости за свою страну", - добавил Чипизубов.

"За второе место я получил около 250 тысяч западноафриканских франков, около 71 тыс. рублей, если перевести на наши деньги. Опыт международный приобрел, в Африке побывал и денег заработал, все хорошо. Не успел, конечно, к чемпионату России подготовиться должным образом. Четыре дня между стартами - это, конечно, мало. Тем более что я не бегал два дня. Но в Казани по бегу я ощущал себя в рабочем состоянии. Поэтому я собой доволен", - заключил бегун.

На чемпионате России в Казани Чипизубов в беге на 5 000 м занял девятое место.