Российские ходоки после возвращения международных судей смогут выполнять нормативы на ЧМ

Эльвира Новосельцева отметила, что российским спортсменам важно вернуться на международные соревнования, не боясь зарубежного судейства

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Возвращение международных судей на российские соревнования дает возможность отечественным ходокам выполнять квалификационные нормативы на все крупные зарубежные соревнования, включая чемпионаты мира. Об этом ТАСС сообщила чемпионка России в ходьбе на 10 000 м Эльвира Новосельцева.

"Тот факт, что в России начали работать международные судьи, это большой плюс для нас, - рассказала 25-летняя Новосельцева. - Ведь рано или поздно мы выйдем на международные старты. И нам очень важно вернуться, не боясь зарубежного судейства. С возвращением международных арбитров мы получаем возможность отбираться на внутрироссийских турнирах на все крупные международные турниры, что тоже очень важно".

На чемпионате России в Казани Новосельцева в ходьбе на 10 000 м финишировала первой с результатом 42 минуты 55,59 секунды.

"Сезон был длинный и тяжелый как физически, так и морально. Две недели назад на турнире в Воронове мною был показан лучший результат сезона в мире. Планировала сегодня тоже пройти с лучшим временем, но что получилось, то получилось. Но я довольна тем, как в этом году выступала, потому что и на 20 км, и на 10 км мне удалось показать лучшие результаты", - призналась спортсменка.

"Мой организм не настолько железный, чтобы показывать от старта к старту очень высокое время. Да, в прошлом году мне на чемпионате страны удалось установить рекорд России, и тогда я была на пике формы. Но постоянно достигать такого состояния невозможно. Вчерашним временем не очень довольна, но занятому первому месту рада, конечно. В сентябре будет заключительный этап серии "Скороходы России" в ходьбе на 20 км, этим турниром я и завершу сезон", - заключила собеседница ТАСС.

В августе 2024 года Новосельцева на чемпионате России в Екатеринбурге прошла 10 000 м за 40.59,93.