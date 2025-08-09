В организации отметили, что продолжают следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный секретарь Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Аттила Адамфи надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) в скором времени изменит позицию по поводу выступления россиян на международных турнирах. Об этом Адамфи рассказал ТАСС.

С 2022 года российские и белорусские команды не участвуют в соревнованиях под эгидой FIB.

"FIB следует рекомендациям МОК в этом отношении. Я надеюсь, что они вскоре пересмотрят свою точку зрения", - сказал Адамфи.

Ближайший конгресс FIB пройдет в январе 2026 года во время чемпионата мира.

МОК в марте 2023 года рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, при условии, что им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями. При этом МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов к участию в командных видах спорта, сделав исключение только для представителей индивидуальных дисциплин.