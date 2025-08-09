Объект адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья

ЧЕБОКСАРЫ, 9 августа. /ТАСС/. Церемония открытия первого в Чувашии крытого футбольного манежа состоялась в Чебоксарах. Площадь нового спортивного объекта превышает 4,5 тыс. кв. метров, передает корреспондент ТАСС.

Крытый футбольный манеж начали строить в конце 2023 года на стадионе "Труд" в Чебоксарах. По данным Минспорта Чувашии, объект включает двухэтажное здание с футбольным полем 42х70 метров и вспомогательные помещения административно-бытового назначения. Манеж адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"В день физкультурника и в канун дня строителя, дня города Чебоксары происходит уникальное событие: открывается крытый футбольный манеж, который позволит оттачивать футбольное мастерство нашему юному поколению", - отметил на торжестве вице-спикер Госсовета Чувашии Виктор Горбунов.

По данным Минспорта Чувашии, на крытом футбольном поле смогут одновременно заниматься 45 спортсменов. Также в здании предусмотрены, в частности, медицинские помещения, душевые, комнаты для тренерского состава и судей, зал для индивидуальной силовой подготовки и методический кабинет. В министерстве уточнили, что общая стоимость строительства составила 365,6 млн рублей, средства выделены из республиканского бюджета по государственной программе развития физической культуры и спорта Чувашии.

Первый матч на новом манеже был товарищеским, в нем приняли участие российские футболисты Александр Филимонов, Руслан Пименов и Игорь Колыванов. Спортсмены также провели серию мастер-классов для детей. По данным министерства, футболом в Чувашии занимаются 35 тыс. жителей. За пять лет в регионе построили 15 футбольных полей в различных округах.

Развитие футбола

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на церемонии открытия сообщил, что в новом здании дети смогут круглый год играть в футбол и заниматься спортом. Он выразил надежду на то, что с открытием таких спортивных комплексов футбол, который, "к сожалению, в регионе находился на втором плане", будет развиваться активнее.

В Минспорте Чувашии отметили, что с запуском манежа новое развитие получит республиканская спортивная школа по футболу, которая имеет статус регионального детского футбольного центра Российского футбольного союза (РФС). По данным властей, готовится заявка в РФС на присвоение школе статуса регионального центра подготовки футболистов. "Наличие спортивного сооружения для организации круглогодичного тренировочного процесса - один из основных критериев для получения данного статуса", - пояснили в министерстве.

В двух близлежащих школах в Чебоксарах планируется открыть специализированные спортивные классы с углубленным учебно-тренировочным процессом по футболу для мальчиков и девочек. На базе расположенного рядом Чебоксарского училища олимпийского резерва имени В. М. Краснова намерены организовать отделение футбола с возможностью проживания и обучения детей из Чувашии и других регионов, что позволит задействовать футбольный манеж в утреннее и дневное время.

Обновление спорткомплекса продолжится. "Следующим важнейшим этапом станет полная модернизация основного футбольного поля стадиона "Труд" с установкой системы подогрева, что позволит в будущем успешно пройти процедуру сертификации РФС и получить право на проведения здесь соревнований Профессиональной футбольной лиги", - добавили в Минспорте Чувашии.