Министр спорта посетил Самарскую область и провел встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым

САМАРА, 9 августа. /ТАСС/. Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе визита в Самарскую область высоко оценил подготовку региона к проведению международного форума "Россия - спортивная держава". Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым он поздравил спортсменов с Днем физкультурника, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Вижу, что регион готовится [к форуму] хорошо, все у вас в графике. Убежден, что все пройдет на высшем уровне", - сказал Дегтярев.

В ходе двусторонней встречи с министром Федорищев отметил, что идет активная подготовка спортивной, культурной программы и инфраструктуры. Также вместе со спортивной общественностью прорабатываются предложения региона для доклада в рамках совета при президенте РФ по спорту, который пройдет на полях форума. "Это будет отдельная проработка с вашим министерством, буду вам лично докладывать каждое из предложений. Уверен, что это поможет развитию нашего спорта", - обратился губернатор к главе Минспорта.

Кроме того, Дегтярев вместе с Федорищевым вручили поощрения и ведомственные награды - почетные грамоты и благодарности Минспорта и правительства Самарской области - заслуженным спортсменам региона в честь Дня физкультурника. Они провели встречу с хоккейной командой ЦСК ВВС и участниками юношеской баскетбольной команды областной школы олимпийского резерва.

Форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс и Пермь. В 2024 году мероприятие проходило в Уфе. В 2025 году форум пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября. Одной из главных тем станет развитие детско-юношеского спорта.