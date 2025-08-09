Японский боксер умер после титульного поединка в 28 лет

Спортсмен был госпитализирован 2 августа и перенес экстренную операцию в связи с субдуральной гематомой

ТАСС, 9 августа. Японский боксер Сигэтоси Котари скончался после операции на головном мозге, перенесенной после титульного поединка. Об этом сообщает издание Daily Express.

Поединок, который завершился вничью, состоялся 2 августа, противником Котари был соотечественник Ямато Хата. Котари потерял сознание после боя и был доставлен в больницу, в которой перенес экстренную операцию в связи с субдуральной гематомой, но позднее скончался от полученных травм.

Всего в карьере 28-летний Котари провел 12 поединков, одержав восемь побед, потерпев два поражения, еще два боя завершились вничью.