Директор "Волги" Николай Цуканов отметил, что в этом году от бюджета области было получено 15 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Бюджетное финансирование ульяновского клуба по бенди "Волга" снизилось в шесть раз за счет привлечения спонсорской помощи. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона, директор клуба Николай Цуканов.

"В этом году от бюджета Ульяновской области через министерство спорта мы получили субсидию 15 млн рублей. Все остальные деньги у нас идут через спонсоров. Если говорить о предыдущих сезонах, то финансирование бюджетное было 80 млн рублей и 90 млн рублей, и вот сейчас только 15 млн рублей от бюджета. У нас сейчас есть спонсоры, плюс мы стараемся работать с компаниями, которые могут оказать благотворительную помощь", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о финансировании клуба.

Цуканов подчеркнул, что на данный момент у клуба нет долгов. "Зарплату все получают вовремя", - уточнил он.

По словам директора клуба, контракты игроков находятся на низовом уровне среди Суперлиги. "Мы играем своими ребятами, играет молодежь. И мы можем не заходить в долги благодаря тому, что у нас, в принципе, контракты достаточно невысокие, даже можно сказать, что сравнимы со средней заработной платой в Ульяновской области (в июле министр экономического развития Ульяновской области Николай Зонтов сообщал, что за январь-апрель 2025 года номинальная средняя заработная плата в регионе составила 64 456 рублей - прим. ТАСС)", - пояснил Цуканов.

Он также отметил, что считать всех игроков Суперлиги миллионерами "большое заблуждение". "Ребята играют на рост, на потенциал, за свой родной клуб. А мы стараемся, чтобы они вовремя получали заработную плату", - добавил директор клуба.