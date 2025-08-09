ЦСКА разгромил "Рубин" в 600-м матче Акинфеева в чемпионатах России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА победили казанский "Рубин" со счетом 5:1 в домашнем матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Кирилл Глебов (7-я и 44-я минуты), Данил Круговой (29), Игорь Дивеев (33) и Тамерлан Мусаев (56). У казанцев мяч на счету Мирлинда Даку (40).
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 600-й матч в чемпионатах России, в 263 играх он сумел отстоять на ноль. Акинфеев является рекордсменом среди российских футболистов по количеству трофеев (23). Он провел все карьеру в ЦСКА, шесть раз став чемпионом России, восемь раз выиграв кубок, семь раз - суперкубок страны. Также в 2005 году он завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
ЦСКА набрал 8 очков в 4 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" потерпел первое поражение в сезоне и занимает пятое место, имея в активе 7 очков.
В следующем туре подопечные Фабио Челестини 17 августа в гостях сыграют с московским "Динамо", а 12 августа на выезде проведут матч против тольяттинского "Акрона" в Фонбет - Кубке России. "Рубин" в пятом туре РПЛ дома примет "Ростов", а 12 августа в гостях встретится с петербургским "Зенитом" в кубке страны.
1
"Локомотив"
3
3
0
0
9
8
3
5
2
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
8
3
5
3
ЦСКА
4
2
2
0
8
8
3
5
4
"Балтика"
4
2
2
0
8
8
4
4
5
"Рубин"
4
2
1
1
7
7
8
-1
6
"Краснодар"
3
2
0
1
6
5
2
3
7
"Акрон"
4
1
3
0
6
7
3
4
8
"Зенит"
3
1
2
0
5
5
4
1
9
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
10
"Динамо" М
3
1
1
1
4
2
2
0
11
"Спартак"
3
1
1
1
4
2
4
-2
12
"Оренбург"
3
0
2
1
2
3
4
-1
13
"Ахмат"
3
0
0
3
0
1
5
-4
14
"Ростов"
3
0
0
3
0
2
7
-5
15
"Пари НН"
3
0
0
3
0
2
8
-6
16
"Сочи"
3
0
0
3
0
1
9
-8