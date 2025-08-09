9 августа, 17:37
Футбол в России

ЦСКА разгромил "Рубин" в 600-м матче Акинфеева в чемпионатах России

Кирилл Глебов (ЦСКА) и Велдин Ходжа ("Рубин"). Сергей Савостьянов/ ТАСС
Встреча завершилась со счетом 5:1

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА победили казанский "Рубин" со счетом 5:1 в домашнем матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Кирилл Глебов (7-я и 44-я минуты), Данил Круговой (29), Игорь Дивеев (33) и Тамерлан Мусаев (56). У казанцев мяч на счету Мирлинда Даку (40).

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 600-й матч в чемпионатах России, в 263 играх он сумел отстоять на ноль. Акинфеев является рекордсменом среди российских футболистов по количеству трофеев (23). Он провел все карьеру в ЦСКА, шесть раз став чемпионом России, восемь раз выиграв кубок, семь раз - суперкубок страны. Также в 2005 году он завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

ЦСКА набрал 8 очков в 4 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" потерпел первое поражение в сезоне и занимает пятое место, имея в активе 7 очков.

В следующем туре подопечные Фабио Челестини 17 августа в гостях сыграют с московским "Динамо", а 12 августа на выезде проведут матч против тольяттинского "Акрона" в Фонбет - Кубке России. "Рубин" в пятом туре РПЛ дома примет "Ростов", а 12 августа в гостях встретится с петербургским "Зенитом" в кубке страны.

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Локомотив"

3

3

0

0

9

8

3

5

2

"Крылья Советов"

4

2

2

0

8

8

3

5

3

ЦСКА

4

2

2

0

8

8

3

5

4

"Балтика"

4

2

2

0

8

8

4

4

5

"Рубин"

4

2

1

1

7

7

8

-1

6

"Краснодар"

3

2

0

1

6

5

2

3

7

"Акрон"

4

1

3

0

6

7

3

4

8

"Зенит"

3

1

2

0

5

5

4

1

9

"Динамо" Мх

4

1

2

1

5

3

3

0

10

"Динамо" М

3

1

1

1

4

2

2

0

11

"Спартак"

3

1

1

1

4

2

4

-2

12

"Оренбург"

3

0

2

1

2

3

4

-1

13

"Ахмат"

3

0

0

3

0

1

5

-4

14

"Ростов"

3

0

0

3

0

2

7

-5

15

"Пари НН"

3

0

0

3

0

2

8

-6

16

"Сочи"

3

0

0

3

0

1

9

-8

  

Теги:
Российский футболАкинфеев, Игорь Владимирович