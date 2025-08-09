Артист признался, что его направление - "быть ведущим, веселить людей и отдыхать на пляжах мира"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Певец Прохор Шаляпин отказался принять участие в проекте "Ледниковый период". Об этом он рассказал журналистам на фестивале "День физкультурника".

"Мне позвонили недавно из "Ледникового периода", пригласили в проект, который сейчас будут снимать. Я отказался, потому что боюсь коньков. Это достаточно серьезно, сложный вид спорта, - сказал Шаляпин. - Нужно с детства хотя бы просто кататься на коньках. Я этим не занимался, всю жизнь пел в народном хоре. Максимум, на чем я катался - на санках с горки. Это не мое".

"Женя Медведева - легендарная спортсменка, очень трогательная и умная девочка. Я с удовольствием с ней провел беседу. Но это не значит, что я побегу на коньки. Не мое направление. Мое направление - быть ведущим, веселить людей и отдыхать на пляжах мира", - добавил Шаляпин.