Федор Иванов побил рекорд России в беге на 400 м с барьерами

Он показал результат 47,94 секунды на чемпионате страны в Казани

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Федор Иванов побил рекорд страны в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Казани.

Иванов показал результат 47,94 секунды и стал чемпионом страны. Второе место занял Владимир Лысенко (48,64 секунды), третье - Данил Ефимов (49,42).

Предыдущий рекорд принадлежал Денису Кудрявцеву, его результат на чемпионате мира 2015 года в Пекине составил 48,05 секунды.

Иванову 23 года, он стал четырехкратным чемпионом России в беге на 400 метров с барьерами. За рекорд на первенстве страны спортсмен дополнительно получит 300 тыс. рублей.

Чемпионат России завершится 10 августа.