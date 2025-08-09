Спортсмена увезли со стадиона в Казани на коляске

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Установившему новый рекорд России в беге на 400 метров с барьерами легкоатлету Федору Иванову потребовалась помощь медиков после финиша на чемпионате России в Казани. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсмен почувствовал себя плохо сразу после финиша, Иванов жаловался на головную боль. Спортсмена увезли со стадиона на коляске.

Иванов показал результат 47,94 секунды и стал чемпионом страны. Второе место занял Владимир Лысенко (48,64 секунды), третье - Данил Ефимов (49,42). Чемпионат России завершится 10 августа.