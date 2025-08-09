МЫТИЩИ /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Заключительный день Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских команд можно было назвать венцом чествования капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Сам виновник торжества, как и в июльском матче против сборной российских игроков Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, отметился только одним голом.

Параллелей между обоими событиями хватает. И на "ЦСКА-Арене", и на "Арене-Мытищи" собралось много действующих российских звезд НХЛ. Благо что встреча также проводилась в московском регионе, ее можно было назвать мостиком, который перекинулся к другому грядущему событию 30 августа - игры в Екатеринбурге в честь члена Тройного золотого клуба Павла Дацюка. В Москве "Волшебника" не было, зато он появился в Мытищах.

Как и в Москве, в этом матче участвовали Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Игорь Шестеркин и другие хоккеисты НХЛ, которых Овечкин пригласил сыграть. И болельщики приехали не только на Овечкина, но и на них, за совместными фотографиями и автографами. От кого не дождались автографов, так это от Кирилла Марченко - лучший снайпер "Коламбуса" принципиально их не давал.

Как и 13 июля в Москве, на арене был аншлаг. В подтрибунных помещениях можно было окунуться в воспоминания четырехмесячной давности: борды со ставшей уже памятной цифрой 897 (количество голов Овечкина в истории регулярных чемпионатах НХЛ), экраны с моментами рекордного 895-го гола и чествования на льду при участии Уэйна Гретцки, фраза Овечкина "Россия, мы сделали это". Кроме этого, была представлена клюшка, которой Овечкин и побил рекорд, уменьшенные копии трофеев, которые он получил в Северной Америке, включая первый из трех "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата).

Пригласил ли Дацюк Овечкина в Екатеринбург?

Как и на том Матче года, отдельно был представлен Овечкин перед выходом на лед. Было не так эффектно в визуальном плане, как на мероприятии 13 июля, но не менее тепло. Тем более что перед игрой на церемонию открытия гала-матча он вышел на лед вместе c женой Анастасией, мамой, олимпийской чемпионкой по баскетболу Татьяной Овечкиной, и старшим сыном Сергеем, которому 18 августа исполнится семь лет. Именно Овечкин-младший стал тем, без сомнения, козырем, который помог его команде победить соперников из команды Дацюка.

Матч в Мытищах был одной из уникальных возможностей увидеть на льду в деле обоих Овечкиных. Вряд ли в будущем такая возможность представится. "В 55 лет я не готов играть в профессиональный хоккей. Спасибо за шикарный вопрос", - ответил Овечкин на вопрос, возможно ли его появление на льду с сыном в матче профессиональных команд. Было ясно, что идти по пути Горди Хоу, который в 51 год сыграл одну смену со своими двумя сыновьями, Овечкин не хочет.

Команда Овечкиных победила в игре, проходившей из двух периодов, со счетом 11:7. Овечкин-младший в самом начале игры не использовал выход один на один с Шестеркиным, но четыре голевых момента, играя в тройке с отцом и Кириллом Капризовым, реализовал. Еще он запомнился тем, что вышел на стартовое вбрасывание с Дацюком, а во втором периоде также на вбрасывании клюшками сцепился с Малкиным.

Овечкина-старшего же, как была возможность, постоянно выводили на бросок из его "офиса" из левого круга вбрасывания. Лишь после пятого-шестого раза Шестеркин сжалился над ним, устроив праздник всей арене.

Завершился этот насыщенный день победой армейцев 2013 года рождения над сверстниками из "Ак Барса" в финале Кубка Овечкина и вручением победителям трофея от звезды. Овечкин же, как видится, в последний раз показался на льду перед широкой публикой перед тем, как в следующем месяце отправиться в Америку. Если только Дацюк не уговорит его приехать на свой гала-матч.