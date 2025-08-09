По данным Wall Street Journal, в администрации бывшего президента США рассматривали возможность исключения из НХЛ всех российских хоккеистов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не допустила бы того, чтобы в 2024 году занимавший тогда пост президента США Джо Байден добился исключения российских игроков с целью давления на руководство их страны. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Как утверждает Wall Street Journal, в администрации бывшего президента США рассматривали возможность исключения из НХЛ всех российских хоккеистов с целью давления на российские власти в рамках работы над обменом заключенными.

"Разговоры наверняка были, но думаю, что пораньше, чем в 2024 году, потому что на тот момент их было вести уже бессмысленно - все уже понимали, что будет делать в сложившейся ситуации НХЛ", - сказала Журова.

"Байден и его администрация - Демократическая партия, она должна думать о правах человека, но по факту они думают только о политике. Но НХЛ им не дала предпринять политических шагов в отношении наших хоккеистов - лучшие должны играть с лучшими. Тот же Саша Овечкин - капитан "Вашингтона", у него серьезный контракт, и никто не будет заниматься подобным в угоду политических моментов. НХЛ сразу показала, что не будет идти на поводу ни Украины, ни Доминика Гашека. И Байден бы тоже никак на них не повлиял, он к этому не имеет никакого отношения", - добавила она.

В прошлом сезоне в НХЛ выступали 65 российских хоккеиста. Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки, сейчас на его счету 897 голов.