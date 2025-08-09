Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в "Генчлербирлиги"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА действительно видит интерес от турецкого клуба по нападающему Секу Койта, но пока не рассматривает уход игрока. Об этом ТАСС сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

Ранее представитель футболиста Мамаду Койта сообщил "Спорт-Экспрессу", что он может перейти в турецкий "Генчлербирлиги".

"Агент явно спешит, ЦСКА сейчас в принципе не рассматривает уходы игроков, только трансферы на вход, - сказал Брейдо. - Мы понимаем, что Секу не является игроком стартовой обоймы сейчас, поэтому обоснованно может быть желание футболиста сменить обстановку. Однако ЦСКА сейчас не может предоставить такую возможность игроку, но когда трансферный баланс на вход и выход будет найден, тогда эта тема может подняться вновь. От турецкого клуба определенный запрос по Секу есть".

Койта 25 лет, он выступает за ЦСКА с июля 2024 года. Вместе с армейским клубом он выиграл Кубок и Суперкубок России.