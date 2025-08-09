Матчи турнира проходили в Туле и Новомосковске

ТУЛА, 9 августа. /ТАСС/. Команда "Авангард" из Омска стала победителем международного Кубка Ковальчука, который проводился в Туле 6-9 августа среди восьми детских хоккейных команд из России и Белоруссии. Серебряным призером стала "Академия Михайлова", написал в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"Сегодня в Туле прошла торжественная церемония закрытия турнира по хоккею среди детских команд Кубок Ильи Ковальчука. Обладателем главного трофея стала команда "Авангард" из Омска. Серебряный призер - "Академия Михайлова", - написал Миляев.

Губернатор отметил, что Кубок Ковальчука среди детских команд проводится с 2009 года и во второй раз проходил в Туле.

Игры проводились на ледовых аренах в Туле и Новомосковске. В состязаниях принимали участие "Динамо-Джуниверс" (Минск), "Авангард" (Омск), "Спартак" (Москва), "Армия СКА" (Санкт-Петербург), "Академия Михайлова" (Новомосковск), "Крылья Советов" (Москва), "Атлант" (Мытищи), "Химик" (Воскресенск).

Илья Ковальчук - олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России.