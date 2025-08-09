Главный тренер сборной России Руслан Мащенко отметил, что "не произошло ничего страшного"

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Установивший новый рекорд России в беге на 400 метров с барьерами легкоатлет Федор Иванов почувствовал себя плохо из-за повышенной нагрузки. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко.

9 августа Иванов на чемпионате России обновил рекорд страны в беге на 400 метров с барьерами, державшийся 10 лет. После забега спортсмену понадобилась помощь медиков, он покинул стадион на коляске.

"С Федей не произошло ничего страшного, он всегда не очень хорошо чувствует себя после быстрых забегов, - сказал Мащенко. - А тут он установил новый рекорд России, с чем можно поздравить его и его тренера. Нагрузка на организм огромная, поэтому он почувствовал себя не очень хорошо".

Иванову 23 года, он стал четырехкратным чемпионом России в беге на 400 метров с барьерами. Чемпионат России завершится 10 августа.