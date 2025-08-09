Всего в играх приняли участие более 200 спортсменов из Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сборная российских военных заняла первое место среди участников IV Военно-спортивных игр вооруженных сил государств - участников СНГ. В Центральном доме Российской армии имени М. В.Фрунзе прошла церемония закрытия соревнований, сообщили в Минобороны России.

"Российские военные спортсмены стали лучшими в командных зачетах в четырех видах спорта из пяти, забрав командное серебро только в стрельбе из штатного или табельного оружия. В общекомандном зачете IV Военно-спортивных игр ВС государств - участников СНГ Россия заняла первое место, завоевав 32 медали, из которых 21 золотая. Второе место у команды из Белоруссии. Третье место поделили команды Казахстана и Узбекистана", - говорится в сообщении.

В рамках торжественной церемонии закрытия соревнований с речью выступил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров. Он поблагодарил спортсменов за участие в играх. "Мы видим, как пытаются переписать историю, но мы знаем, и наши дети знают, кто победил. Любое соревнование - это сближение, это чувство локтя. А спорт, так же как и бой, без чувства локтя, командной игры, победы не будет", - добавил генерал армии.

Кроме того, для спортсменов выступили артисты Центрального дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе.

Всего в играх приняли участие более 200 спортсменов из Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России. Участники соревновались в пяти дисциплинах - офицерское троеборье, стрельба из табельного или штатного оружия, армейский рукопашный бой, самбо и гиревой спорт.